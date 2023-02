Homem mais velho do mundo é brasileiro, tem 122 anos e "continua forte"

Andrelino Vieira da Silva, que vive na cidade de Aparecida de Goiânia, no Brasil, fez 122 anos no dia 3 de fevereiro. O homem mais velho do mundo nasceu em 1901 e já tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.Ainda que possa ser a pessoa viva mais velha do mundo, o Daily Mail afirma que o brasileiro nunca tentou obter o recorde do Guinness, que continua a ser de Maria Branyas Morera, com 115 anos.A neta de Andrelino, Anaina Lemes de Souza, disse esta semana aos jornais brasileiros que o avô "continua forte".O título da pessoa mais velha a ter vivido pertence a Jeanne Louise Calment, que viveu durou 122 anos e 164 dias, de acordo com o Livro dos Recordes do Guinness.