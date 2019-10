Homem mata mulher e duas filhas grávidas para ficar com a amante

Um homem matou a mulher e as duas filhas grávidas para poder ficar com a amante, em Colorado, nos Estados Unidos.Segundo avança o jornal Daily Mail, Chris Watts, de 34 anos, confessou numa carta, escrita para um colega numa prisão, que "nunca teria matado a minha família se não tivesse conhecido a Nikki"."Os sentimentos do meu amor por ela estavam a superar-me. Não senti quaisquer remorsos. Tudo o que consegui sentir foi que agora estou livre para estar com ela", pode ler-se na carta, de acordo com a mesma fonte.Detalhando o caso, Chris Watts revelou ainda que sufocou as suas duas filhas e também estrangulou a mulher.O homicida detalhou ainda que esta não foi a primeira vez que tentou matar as filhas e a mulher, mas sim a segunda, tendo levado as três vítimas para um sítio reservado para concretizar o crime.Watts, que conhece a amante há cerca de dois meses, é alvo de várias condenações de prisão perpétua, uma vez que já foi condenado por vários assassinatos em 2018.