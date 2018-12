Homem mata mulher que tentou raptar para casar

Sequestrador foi condenado a 20 anos de prisão no Quirguistão.

Mars Bodoshev, um homem que vive no Quirguistão, tentou raptar Burulai Turdaaly Kyzy, uma estudante de medicina de 20 anos para a obrigar a casar-se consigo. A jovem decidiu fazer queixa de Mars na esquadra da polícia após os factos e acabou morta por este. Bodoshev foi condenado a 20 anos de prisão.



Burulai apresentou queixa no local onde Mars estava detido e acabou por morrer esfaqueada num momento que os polícias a deixaram sozinha com o agressor.

A informação foi avançada pelo Tribunal de Sverdlovski de Bishkek à agência de notícias France Press. Além de Mars Bodoshev, outro homem cúmplice da tentativa de sequestro foi condenado a sete anos de prisão e cerca de 20 polícias foram demitidos por "negligência".

A condenação foi recebida com satisfação por militantes dos direitos humanos, uma vez que o crime gerou uma onda de manifestações no país.

O presidente do Quirguistão, Sooronbai Jeenbekov, também condenou o assassínio.

Raptar mulheres para obrigá-las a casar é uma antiga tradição do país que permanece até hoje.



Muitos pais recusam comunicar o desaparecimento das filhas, mas a Organização das Nações Unidas estima que 13,8% das jovens se tenham casado à força com raptores.