Homem morre após se fazer explodir em tribunal de Kiev. Ataque fez dois feridos

Um homem fez-se explodir esta quarta-feira num tribunal de Kiev, num ataque que provocou dois feridos e obrigou ao isolamento do edifício e mobilizou várias equipas de segurança.

"O atacante morreu no local. De acordo com informações preliminares, ele fez-se explodir", confirmou o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko





Segundo o Kyiv Independent os feridos são dois agentes da Unidade de Resposta Operacional Rápida.O Ministro do Interior, Ihor Klymenko, confirmou em conferência de imprensa após o incidente, que o atacante, Ihor Humeniuk, provocou a explosão.De acordo com Klymenko, o arguido atirou um engenho explosivo contra os agentes e tentou sair do tribunal. Os guardas dispararam um tiro de aviso para o ar e o atacante barricou-se na casa de banho.Humeniuk recusou-se a cooperar e atirou mais um engenho explosivo contra os agentes, tendo morrido na explosão. Os agentes ficaram levemente feridos.

"Há uma situação de emergência no tribunal de Shevchenkivskyi, em Kiev. A polícia recebeu informações sobre uma explosão. Equipas de investigação, forças especiais, especialistas em explosivos e outros serviços necessários estão no local", tinha escrito inicialmente o ministro, numa mensagem nas redes sociais, ainda antes de saber mais pormenores sobre as vítimas.