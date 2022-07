Homem morre em acidente com Tesla em piloto automático

Dashawn Holland, de 34 anos, morreu no Utah, nos Estados Unidos da América, enquanto conduzia a sua Harley-Davidson depois de o piloto automático de um Tesla mandar o veículo chocar contra a traseira da mota.

Holland era pai solteiro e morreu devido aos ferimentos provocados pelo acidente.

A Administração Nacional de Segurança Rodoviária dos EUA abriu uma investigação onde se concluiu que o motorista do veículo não viu Dashawn e que teria o piloto automático ligado.

Com este caso, já foram registadas 20 mortes relacionadas com a Tesla.

Segundo o The Mirror, a empresa alertou que os motoristas que utilizam o piloto automático devem manter sempre as mãos no volante para poderem retomar o controlo do veículo em caso de necessidade.