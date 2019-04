Homem obriga sobrinho de três meses a beber cerveja em festa de aniversário

Vídeo mostra vários convidados a rir do sucedido.

Um homem foi filmado a oferecer bebidas alcoólicas ao sobrinho de três meses durante uma festa de aniversário na cidade de Ferrenafe, na região de Lambayeque, no noroeste do Peru.O vídeo, partilhado na rede social Facebook, mostra o homem a dar uma cerveja a provar ao bebé, enquanto alguns dos convidados do aniversário riem do sucedido. O vídeo acabou por ser eliminado das rede sociais devido às diversas criticas de que foi alvo, por parte dos seguidores.

"O que é que está a passar pela cabeça deste homem? Tanta gente a querer ter filhos e estas pessoas tratam assim um bebé", escreveu um dos seguidores.

Gloria Jimenez, assistente social na cidade, chegou mesmo a comentar a publicação, afirmando que ia proceder à apresentação de uma queixa às autoridades.A polícia local ja está a investigar o caso depois de terem surgido inúmeras denúncias anónimas.