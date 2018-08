Pára para tirar foto e a mulher morre na queda do carro em ravina

Vídeo mostra a brutalidade do acidente que aconteceu junto a barragem de Espanha.

Por J.C.M. | 20:04

A Guardia Civil de Espanha está a investigar a morte de uma mulher de 58 anos na última quarta-feira, quando o carro em que estava caiu na albufeira da barragem de Alarcón, em Cuenca.





Así fue el accidente del coche en el embalse de Alarcón from Jesus Huerta on Vimeo.





Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a violência dos vários impactos que o veículo sofreu. O carro, um Land Rover, caiu pela ravina abaixo, capotou sucessivamente e só parou dentro de água.



A explicação para o terrível acidente é perturbadora. Conta o jornal El Mundo que o condutor parou para tirar uma fotografia junto à barragem, que armazena águas do Júcar, rio afluente do Tejo, na provínica de Castilla-Léon. O homem pensou a que a mulher também tinha saído na viatura, mas de repente esta começou a mexer-se. Aparentemente, o carro não estava travado e resvalou.



O homem ficou em estado de choque e está a receber assistência das autoridades. O casal era da Catalunha e estava a fazer uma viagem por Espanha.



O carro com a mulher no interior caiu na barragem, numa zona com uma profundidade de 15 metros. O corpo da vítima só foi resgatado na madrugada desta quinta-feira, po ruma equipa de mergulhadores da Guardia Civil.