Homem pede divórcio depois de ver mulher com amante no Google Maps

Casal acabou por se divorciar, depois de mulher ser confrontada pelo companheiro.

15:19

Um homem pediu a mulher em divórcio depois de ser surpreendido com uma fotografia do Google Maps, onde mostra a mulher a acariciar outro homem, sentados num banco de jardim, no Perú.

O homem estaria à procura do melhor caminho para chegar à cidade de Lima, no Perú, quando se deparou com a fotografia tirada no local, segundo avança o jornal Metro.

Segundo a imagem, a companheira estava sentada num banco e o outro homem estaria deitado com a cabeça no seu colo. A mulher, quando confrontada pelo marido, acabou por admitir o caso extraconjugal.

A imagem foi captada através dos serviços da Google, que recolhem imagens para a opção ‘Street View’, desde 2013.



Depois deste insólito, o casal acabou por se divorciar.