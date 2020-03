Homem produz kits de tratamento para coronavírus falsos e vende-os para todo o mundo

A polícia britânica revelou, este sábado, que deteve um homem que fazia kits de tratamento para coronavírus falsos e vendia-os para todo o mundo, avança a Reuters.Frank Ludlow, de 59 anos, de West Sussex, Inglaterra, foi detido na sexta-feira e acusado de fraude e de fabricação ilegal de medicamentos.O arguido foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva até 20 de abril.Durante uma busca na casa de Ludlow, a polícia encontrou mais de 300 kits de tratamento e cerca de 20 litros de produtos químicos usados na produção dos medicamentos."Acredita-se que os kits contenham tiocianato de potássio e peróxido de hidrogénio, substâncias químicas extremamente nocivas quando o utilizador é instruído a lavar e enxaguar a boca com os mesmos", afirmou a polícia.O caso teve origem quando agentes de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA intercetaram um pacote, a 18 de março, que foi enviado do Reino Unido e que continha 60 kits de tratamento para a Covid-19 separados, rotulados como "Tratamento antipatogénico".O FDA dos EUA determinou que o produto era um medicamento não aprovado e alertou as autoridades no Reino Unido.