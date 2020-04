Homem rouba máscaras de proteção e acaba condenado a três meses de prisão

Um homem que roubou três máscaras de proteção de um hospital em Londres foi, esta quarta-feira condenado pela justiça britânica a três meses de prisão. Esta decisão surge numa altura em que o Reino Unido luta contra a pandemia do novo coronavírus que se está a fazer sentir a nível mundial.

De acordo com o jornal Northwich Guardian, Lerun Hussain, de 34 anos, confessou ter roubado as máscaras perante os juízes do Tribunal de Magistrados de Croydon.

Segundo a acusação, o homem, residente em Clapham, foi acusado de roubar as máscaras no passado domingo à noite. O roubo aconteceu no King’s College Hospital.

Na região britânica de Midlands, um consultório médico também foi vítima do mesmo tipo de assalto e pediu aos ladrões que devolvessem a sua única caixa de máscaras, que havia sido roubada.

"A pessoa que roubou a única caixa de máscaras que tínhamos para todos os trabalhadores, gentilmente doada pelo consultório de um dentista ontem à tarde, poderá devolvê-la?", escreveu o estabelecimento de saúde de referia de Kidderminster nas redes sociais.

"Precisamos de proteger os nossos trabalhadores para que possamos continuar abertos", pode ainda ler-se na publicação.

De acordo com as autoridades locais, a devolução do material será feita esta quarta-feira.