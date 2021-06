Homem transgénero diz ter "barriga de cerveja" para não ser julgado por gravidez

Um homem transgénero, de 34 anos, que deu à luz duas filhas, revelou a experiência traumática que foi passar pelas gravidezes, enfatizando a necessidade de uma melhor educação sobre a gravidez 'trans' entre a comunidade médica e a população.

Kayden Coleman passou por duas gravidezes. Uma, há sete anos, de Azaelia, e outra há 10 meses, de Jurnee, e, embora se considere um pai orgulhoso descreve ambas as gestações como "traumáticas", de acordo com o jornal The Mirror.







Kayden começou o processo de transição de mulher para homeme em 2009 mas quis manter os órgãos reprodutivos femininos. Em março de 2013 fez uma mastectomia para remover as mamas. O processo de engravidar foi muito fácil, revela, mas a gestação foi muito doloroso.

"Foi traumático. Houve muito drama", disse. "A pior veio mesmo por parte dos profissionais de saúde, houve muitos a questionar a minha identidade. Ouvi o que não queria, que não devia estar ali, e ofereceram-me abortos uma quantidade absurda de vezes", acrescentou.



Por toda a transformação que estava a passar e devido às críticas de que era alvo, Kayden achou melhor acreditou que havia mais vantagens em as pessoas acreditarem que ele estavam gordo e com "barriga de cerveja", do que grávido. "Assim não precisava de ter medo, sabia que ninguém seria violento. Pensaram que eu tinha barriga de cerveja.", rematou.



Depois do sofrimento pelo qual passou e por acreditar que é capaz de fazer mais por outras pessoas, Kayden organiza agora workshops educativos para que as pessoas possam ser inclusivas com transexuais. "É trabalho. Educação constante", escreveu na rede social Instagram.