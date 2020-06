Homem vandaliza palácio presidencial no Brasil

O Palácio do Planalto, em Brasília, sede da presidência brasileira, foi vandalizado esta segunda-feira com tinta encarnada. O presumível autor do vandalismo, um homem de 29 anos que não teve a identidade nem a motivação reveladas pela polícia até à noite, foi detido pouco depois.

O ato de vandalismo foi cometido pela manhã, quando o presidente Jair Bolsonaro já estava no palácio. Um homem aproximou-se da rampa que dá acesso ao edifício histórico e derramou uma lata de 18 litros de tinta encarnada, correndo em seguida em direção a uma mota onde era aguardado por outro homem e na qual ambos fugiram.

Minutos depois, quando funcionários da limpeza já tentavam remover a tinta da rampa, um homem com a roupa suja de encarnado saiu de um carro e começou a gritar palavras contra Bolsonaro. Como tinha manchas de tinta encarnada no vestuário, a segurança presidencial deteve-o e entregou-o à Polícia Federal, para se averiguar se foi realmente ele o autor do ato de vandalismo e as razões que o motivaram.

A rampa de acesso ao Palácio do Planalto é por onde entram autoridades, principalmente chefes de Estado e de governo estrangeiros em ocasiões especiais, e onde Jair Bolsonaro costuma confraternizar com apoiantes durante as manifestações de apoio que se têm realizado aos domingos desde Março. O palácio faz parte do conjunto arquitetónico de Brasília, reconhecido como património da humanidade pela Unesco, braço da Organização das Nações Unidas para a educação e cultura.