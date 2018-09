Homenagem a antigo astronauta pode ser vista do espaço

Retrato em forma de labirinto foi criado em Weatherford, num campo de milho, nos Estados Unidos.

Thomas P. Stafford, um antigo astronauta da NASA, foi homenageado pelos habitantes da sua cidade natal, em Weatherford Oklahoma, Os seus conterrâneos criaram um labirinto com o seu retrato recortado num campo de milho. A obra, feita para celebrar os 88 anos de Stafford no passado dia 17 de setembro, tem dimensões tão grandes que pode ser vista do espaço.

O labirinto foi feito em parceria com o Stafford Air and Space Museum, num campo com mais de 4 hectares. Uma foto captada por um satélite em órbita a cerca de 650 quilómetros de distância da superfície da Terra mostra o retrato de Stafford.

O antigo astronauta participou em missões espaciais onde esteve ao comando da Apollo-Soyuz, em 1975, missão marcada pelo primeiro encontro em órbita de astronautas soviéticos e norte-americanos, no espaço.