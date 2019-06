Huawei interrompe produção de aparelhos eletrónicos

As mudanças surgiram depois de Trump ter incluído a tecnológica chinesa numa "lista negra" de entidades às quais as empresas americanas

. Desde então, a

de aceder à sua loja de aplicações e de receber atualizações do sistema operativo Android.



A Huawei interrompeu a produção dos seus aparelhos eletrónicos numa altura em que a guerra comercial com os Estados Unidos intensifica-se.A tomada de posição dos EUA contra a Huawei partiu de pressupostos que ainda não foram provados. A ordem do presidente norte-americano, Donald Trump, teve efeito imediato e as empresas americanas apressaram-se a fazer cumprir esta diretiva.não podem fornecer nem comprar produtos e serviçosGoogle proibiu os telemóveis da HuaweiSegundo o site The Inquirer esta medida coloca em risco o objetivo da marca em ultrapassar a Samsung.A Foxconn - empresa fabricante da Huawei - ainda não fez nenhuma declaração pública sobre o caso, não sendo possível esclarecer o impacto desta medida.