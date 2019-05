Huawei diz que é "parceiro chave" do Android

O gigante tecnológico Huawei assegurou esta segunda-feira ter feito "contribuições substanciais" para o desenvolvimento do sistema operativo Android, garantindo que continuará a disponibilizar atualizações de segurança e serviços pós-venda a todos os seus equipamentos."A Huawei fez contribuições substanciais para o desenvolvimento e crescimento do Android. Como um dos seus parceiros chave globais, trabalhámos estreitamente com a sua plataforma de código aberto para desenvolver um ecossistema que beneficiou tanto os utilizadores como a indústria", refere a empresa chinesa num comunicado emitido após ter sido divulgado que a Google deixará de vender componentes e 'software' da marca.A Huawei informa que continuará a fornecer atualizações e serviços pós-venda a todos os seus equipamentos, tanto "aos que já foram vendidos, como aos que ainda estão em armazém".A tomada de posição da Google acontece poucos dias depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter declarado "emergência nacional" e proibido empresas norte-americanas de usarem equipamentos de telecomunicações de congéneres estrangeiras consideradas de risco, por poderem aproveitar vulnerabilidades nos serviços e infraestruturas do país para espionagem ou sabotagem.