Google rompe com a Huawei e vai deixar smartphones sem apps como Play Store ou Gmail

A tensão entre os Estados Unidos e a China escalou este domingo ao ponto de a Google ter decidido cortar relações comerciais com a Huawei Technologies Co., segundo avança a agência Reuters.



Esta medida implica que milhões de telemóveis no mundo todo deixarão de ter acesso a atualizações ou 'apps'. A Play Store e o Gmail não vão fazer parte de lista de aplicações dos telemóveis da Huawei.







Segundo a Reuters, que cita uma fonte próxima do gigante dos EUA, a Google vai deixar de participar em negócios que envolvam a transferência de hardware e software, exceptuando produtos protegidos por licenças de código aberto. Deste modo, além dos Huawei perderem acesso a atualizações do sistema operativo Android, as próximas versões dops telemóveis fora da China não terão acesso a aplicações e serviços da Google, incluindo a loja de aplicações (Google Play Store) e o Gmail.



A medida de Trump tem como principal objetivo que a tecnológica chinesa entre em negócios para a construção de redes de internet móvel da próxima geração (5G).