Humorista arrasa forcados: "Pena não terem morrido todos"

Forcado português ficou ferido com gravidade e teve de ser transportado para o hospital.

08:34

Disgusting animal cruelty. Shame it didn't kill them all https://t.co/KywgIaGgQ7 — Ricky Gervais (@rickygervais) 8 de outubro de 2018

O humorista britânico Ricky Gervais fez um comentário polémico, esta segunda-feira, a um artigo publicado no jornal Daily Mail sobre uma "pega" durante uma corrida de touros em Portugal que não correu bem para os forcados.O britânico escreveu no twitter que só teve "pena de não terem morrido todos".O forcado ficou ferido com gravidade, segundo um vídeo públicado pela Almeirinense TV, e teve de ser transportado para o hospital.