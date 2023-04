Hungria aprova lei que incentiva denúncias anónimas de famílias homossexuais

O parlamento húngaro aprovou uma lei que permite a qualquer cidadão denunciar de forma anónima casais homossexuais com filhos, em conformidade com os limites impostos pelo Governo à comunidade LGBTI em prol da proteção infantil, foi divulgado esta quinta-feira.



Como parte da lei, aprovada no início desta semana, as pessoas são autorizadas a denunciar aqueles que contestam o "papel constitucionalmente reconhecido do casamento e da família" e aqueles que contestam os direitos das crianças "a uma identidade adequada ao seu sexo à nascença", avança a agência Bloomberg.