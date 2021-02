Iceberg maior que Nova Iorque parte-se perto de estação de investigação na Antártida

A BAS revelou que a equipa de 12 cientistas abandonou a estação em meados de fevereiro. O local encontra-se atualmente encerrado em pleno inverno antártico, onde as temperaturas podem atingir os -50 graus Celsius.





"Nas próximas semanas ou meses, o iceberg pode afastar-se;

ou pode encalhar e permanecer perto da plataforma de gelo de Brunt.

A Estação Halley está localizada no interior de todos os abismos ativos, na parte da plataforma de gelo que permanece ligada ao continente. A n

ossa rede de instrumentos GPS vai avisar-nos com antecedência se a falha do iceberg causar mudanças no gelo ao redor da estação", revelou Dame Jane Francis, diretora da British Antarctic Survey.



A Estação de Pesquisa Halley VI é uma plataforma reconhecida internacionalmente na observação do clima atmosférico e espacial numa zona sensível.



A monitorização das alterações naturais na plataforma de gelo a longo prazo permitiu descobrir mudanças, incluindo o crescimento de uma falha recentemente formada, o North Rift.

