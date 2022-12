Idosa de 85 anos espera 40 horas para ser socorrida depois de partir quadril

"Foi horrível. Sentes-te impotente porque estás a confiar neles para cuidar de um membro da família que está em agonia e precisa de uma cirurgia", referiu a filha da idosa, Marianna Flint.

Uma mulher de 85 anos esperou 40 horas para ser atendida num pronto-socorro depois de ter caído e fraturado o quadril em agosto, em Cornwall, na zona oeste do Reino Unido.De acordo com o jornal BBC News, Koulla caiu em casa e a família rapidamente chamou uma ambulância. No entanto, só 14 horas depois é que a idosa foi levada para o hospital. Lá chegada, a mulher teve que esperar que as cerca de 30 ambulâncias que tinha à sua frente dessem entrada, de forma a que ela própria ser, depois, atendida. A mulher só deu entrada para o pronto-socorro 26 horas depois de ter chegado.O hospital Royal Cornall já reagiu e pediu desculpa pelos cuidados prestados à idosa.