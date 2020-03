Idosa de 95 anos torna-se a pessoa mais velha do Mundo a recuperar do coronavírus

Uma idosa de 95 anos tornou-se na mulher mais velha do Mundo a recuperar após estar infetada com coronavírus. O caso de sucesso registou-se em Itália e os médicos confirmaram que a mulher já teve alta hospitalar depois de ter mostrado uma "grande reação" à infeção contagiosa.A idosa conseguiu recuperar da infeção sem a necessidade de passar por uma terapia antiviral com recurso a medicamentos usados para combater infeções crónicas.Recorde-se que Itália já ultrapassou o números de mortos da China devido ao coronavírus, mas a história desta mulher vem dar uma nova esperança ao país que está a ser devastado pela pandemia.Um outro homem de 79 anos, de Ligúria, conseguiu recuperar após ser infetado com Covid-19, através do medicamento Remdesiver, remédio experimental contra o Ébola, 12 dias após ter sido internado no hospital.