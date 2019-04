Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Idosa volta a comer pizza após promessa feita ao marido há 70 anos

Homem foi feito refém pelas forças militares do regime italiano de Mussolini e quase morreu à fome.

18:22

Uma idosa de 94 anos comeu pizza pela primeira vez desde que fez uma promessa há 70 anos ao seu marido, que foi feito refém pelas forças militares do regime italiano de Mussolini e quase morreu à fome.



Segundo avança o jornal britânico Metro, a mulher decidiu pôr termo à promessa feita depois de ter sofrido um AVC em janeiro, tendo estado mesmo em risco de vida.



De acordo com a mesma fonte, a neta da mulher revelou que o avô quase morreu à fome enquanto prisioneiro de guerra, em Itália. A mulher não sabe agora como resistiu durante tanto tempo.



A neta disse ainda que, nos últimos anos, o avô cozinhava muitas vezes massa, mas que a avó nunca provou. No entanto, agora mostra-se muito satisfeita por voltar a comer pizza.



"Ela adorou e diz que não consegue esperar até voltar a comer pizza", explicou.