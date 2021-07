Igreja Católica pede a venezuelanos que dialoguem para bem da sociedade e do país

A Igreja Católica da Venezuela voltou quinta-feira a apelar aos setores políticos venezuelanos que dialoguem para resolver as suas diferenças para resolver os problemas dos cidadãos, pelo bem da sociedade e do país.

O apelo foi feito pelo cardeal Baltazar Porras durante uma conferência de imprensa, num momento em que as autoridades católicas da Venezuela realizam uma reunião extraordinária para analisar a crise venezuelana e os violentos confrontos entre grupos criminosos e as forças de segurança, ocorridos na semana passada em Caracas.

"Devemos pensar primeiro nas pessoas, e sem isso, se não houver capacidade para negociar, para nos sentarmos com o outro, apesar de todas as diferenças, o que estamos a fazer é afundar ainda mais quem está mais necessitado de liberdade, de paz, da não utilização nem abuso da violência, do que estamos a ver neste momento", disse.