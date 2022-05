Ilhas Salomão anunciam visita do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês

O governo das Ilhas Salomão confirmou esta terça-feira a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, após o anúncio, em abril, de um controverso pacto de segurança entre Pequim e Honiara.

Em comunicado, o primeiro-ministro das Salomão, Manasseh Sogavare, disse que, durante a visita, vão ser assinados uma série de "importantes acordos bilaterais", sem especificar o conteúdo.

O acordo no âmbito da segurança, anunciado no mês passado, sem avançar detalhes, abre a possibilidade de a China enviar forças de segurança para as Ilhas Salomão, caso Honiara o solicite.