Imagem de menina refugiada a estudar no meio do lixo emociona Internet

Governo da Turquia acabou por permitir a matrícula da criança síria numa escola do país.

Um vídeo que mostra uma criança refugiada de 11 anos a estudar em cima de um monte de lixo está a emocionar o mundo. As imagens chocaram principalmente a Turquia, e o governo do país acabou por permitir a matrícula da criança síria numa escola do país.





Por ser refugiada e com problemas de documentação, Halime Cuma não podia ir à escola nem ser aceite no sistema educativo turco. Como tal, a menina ajudava a família a ganhar algum dinheiro, recolhendo lixo reciclável, enquanto aproveitava para estudar nas pausas do serviço.

A menina foi apanhada a estudar sobre um monte de papel e cartão ao lado de um caixote do lixoe as imagens foram partilhas nas redes sociais.

O caso comoveu os responsáveis do sistema educativo, que contactaram o pai da menina, garantindo que Halime já podia frequentar a escola, sendo todas as despesas suportadas pelo governo turco.

"Eu queria que todos os meus filhos estudassem e fico muito chateado por a maioria não conseguir. Halime começou agora na nova escola e eu estou radiante, agora ela vai poder evoluir na vida", diz Abdulrezzak Cuma, pai da menina, citado pelo Metro. "Depois disto, só espero que todas as crianças tenham acesso à educação pública", acrescenta.

De acordo com a imprensa local, Halime terá chegado à Turquia há cerca de um ano na companhia dos pais e dos seis irmãos.