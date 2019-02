Internautas partilharam fotos e vídeos do fenómeno que os apanhou desprevenidos.

Ver esta publicação no Instagram Ultra rare snow in the Las Vegas Valley. Uma publicação partilhada por Nick Hill (@mindofneeko) a 10 de Fev, 2019 às 8:27 PST

As temperaturas eram muito baixas mas ninguém esperava que nevasse em Las Vegas, nos Estados Unidos. Por isso, durante o fenómeno, as redes sociais foram invadidas de fotos e vídeos do momento para mais tarde recordar.Carros cobertos, ventos fortes e um valente nevão foram os protagonistas que levaram os norte-americanos - pouco habituados ao frio intenso nesta região - à "loucura".Nas imagens é possível ver a intensidade da neve que apanhou os habitantes de Las Vegas desprevenidos.