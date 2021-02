Donald Trump absolvido pelo Senado. Ex-presidente dos EUA pode voltar a candidatar-se à Casa Branca

no ataque ao Capitólio,

O ex-presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acusado pela Câmara dos Representantes de incitamento à insurreiçãoconheceu este sábado a decisão do Senado, que absolveu Trump de todas as acusações.

Pouco mais de um mês depois da invasão do Capitólio, que causou cinco mortos, a votação foi de 57-43, abaixo dos dois terços necessários para o 'impeachment' no Senado.

Sete Republicanos votaram para que Trump fosse declarado culpado, o que representa o maior número de sempre de senadores do partido de um Presidente alvo de destituição

Com Trump fora do cargo de presidente dos EUA, o objetivo dos democratas era garantir que ele ficasse proibido de voltar a exercer cargos públicos, impedindo desta forma a sua candidatura às presidenciais de 2024.

"nosso movimento histórico, patriótico e belo para tornar a América boa outra vez está apenas a começar".



Donald Trump diz que a tentativa de destituição "foi mais uma fase da maior caça às bruxas da história do nosso país. Nenhum presidente jamais passou por algo parecido". E promete aos americanos que "nos próximos meses, tenho muito a compartilhar com vocês e espero continuar nossa incrível jornada juntos para alcançar a grandeza americana para todo o nosso povo".



"Juntos não há nada que não consigamos alcançar", acrescentou o ex-presidente dos EUA.

BREAKING: Statement from former Pres. Trump after acquittal: "This has been yet another phase of the greatest witch hunt in the history of our Country. No president has ever gone through anything like it." https://t.co/htOXIOD9lQ pic.twitter.com/kSNuSOO5WZ