Incêndio atinge depósito de combustível na Rússia perto da fronteira com a Crimeia

Um incêndio está a destruir um depósito de combustível em Volna, região russa de Krasnodar, a pouco mais de dez quilómetros da ponte que liga a Rússia à península da Crimeia, território ucraniano anexado por Moscovo em 2014."O incêndio atinge uma superfície de 1.200 metros quadrados. No combate às chamas participam 23 unidades de veículos especiais e 85 bombeiros", disse o chefe da administração local, Fiodor Babenkov através de uma mensagem no sistema de mensagens Telegram.Trata-se do segundo incêndio a atingir depósitos de combustíveis em território da Rússia nos últimos quatro dias.Na madrugada do passado sábado um ataque com aparelhos aéreos não pilotados (drones) provocou um incêndio num depósito de combustível no porto de Sebastopol, na Crimeia, a principal base da Frota Russa no Mar Negro.Segundo o governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, o incêndio de Volna não provocou vítimas, até ao momento."Nas redes sociais estão a ser difundidas informações de que começou a retirada dos habitantes de Volna (...) estas informações não correspondem à realidade", disse Kondratiev.O governador acrescentou que a situação não exige a evacuação do local e pediu à população para "conservar a calma" não adiantando as causas que provocaram o fogo.Até ao momento a situação em Volna ainda não foi verificada por fontes independentes.