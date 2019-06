Incêndio destrói vários andares de arranha-céus na Polónia

Breaking: Massive fire at the Warsaw Hub, a skyscraper under construction, in Warsaw, Poland. pic.twitter.com/QMV3sYNZlW — PM Breaking News (@PMBreakingNews) June 7, 2019

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira à noite num arranha-céus ainda em construção em Varsóvia, capital e maior cidade da Polónia. As chamas consumiram por completo os andares superiores do edifício e vários detritos voaram por centenas de metros.Vários vídeos divulgados nas redes sociais mostram a intensidade das chamas e os detritos a cair do 25.º andar do arranha-céus.Algumas estradas foram bloqueadas para proteger quem circulava na zona circundante ao prédio em chamas.Não há, até ao momento, qualquer registo de feridos. As chamas foram combatidas por cerca de 60 bombeiros e os trabalhos duraram mais de seis horas para controlar o fogo.