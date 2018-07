Incêndios ameaçam capital da Grécia e residentes já abandonam habitações

Imagens partilhadas no Twitter mostram o fumo a sobrevoar Atenas.

Een grote bosbrand in Kineta (40-50 kilometer verderop) en wat je daar in het centrum van Athene van meekrijgt... #kineta pic.twitter.com/746Gr3zcLM — iptamenos3 (@iptamenos3) 23 de julho de 2018

Vários moradores da zona de Kineta, a cerca de 50 quilómetros de Atenas, foram obrigados a abandonar as suas casas devido aos incêndios que estão a produzir gigantescas nuvens de fumo naquela zona.Os bombeiros confirmaram que estão 80 operacionais no local e foram destacados 40 veículos para tentar acalmar as chamas.Sete aviões e quatro helicópteros foram também enviados para ajudar no combate.O vento forte e as rajadas de vento que estão constantemente a mudar de direção têm dificultado o trabalho dos bombeiros.As autoridades gregas avisaram os residentes da zona a oeste de Atenas para abandonarem as suas casas. Os bombeiros estão a ter dificuldade em controlar as chamas.