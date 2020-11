A Índia registou 496 mortes por covid-19 e 45.231 novos casos nas últimas 24 horas, continuando a reduzir os números diários de mortes e infeções, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde indiano.

Com mais de 8,2 milhões de infeções desde o início da pandemia, o país é o segundo do mundo com mais casos, a seguir aos Estados Unidos, com mais de 9,2 milhões.

A doença já fez 122.607 mortos no país, que é o terceiro no mundo com mais vítimas fatais, a seguir aos Estados Unidos e ao Brasil.