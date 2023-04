Índia ultrapassa China como país mais populoso do mundo

1428 milhões de habitantes, enquanto a China tem 1425 milhões.



Esta informação foi apresentada no relatório sobre o estado da população mundial relativo a 2023 que tem o nome de "8 mil milhões de vidas, infinitas possibilidades" e pode

O relatório assinala a evidência do aumento global da população e aponta vários desafios, tais como a garantia dos direitos das mulheres para que possa existir um crescimento sustentável da população. Está dividido em cinco capítulos: "U











A Índia ultrapassou a China como o país com mais população do mundo. Atualmente a Índia conta comser consultado no site do Fundo de População das Nações Unidas.ma família humana de 8 mil milhões de pessoas", "Demasiado numerosa?", "Demasiado baixa?", "O atual estado da liberdade reprodutiva" e "A solução está nos Direitos".