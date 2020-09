Índia ultrapassa os seis milhões de infetados por coronavírus

A Índia registou mais 82.170 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando os seis milhões de infetados desde o início da pandemia, anunciaram esta segunda-feira as autoridades indianas.

De acordo com o Ministério da Saúde indiano, o país tem agora 6.074.703 de casos confirmados de infeções desde o início da pandemia.

O crescimento de novas infeções é maior do que em qualquer outra parte do mundo, sendo que os especialistas esperam que o segundo país mais populoso do planeta se torne no mais atingido pela pandemia nas próximas semanas, ultrapassando os Estados Unidos, que acumulam 7.109.351 casos confirmados.