Indícios reforçam tese de conspiração na morte de Khashoggi

Trump admite que o jornalista foi assassinado e a investigação aponta culpas ao príncipe herdeiro saudita.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

Os investigadores turcos do desaparecimento de Jamal Khashoggi alargaram esta sexta-feira as buscas pelos restos mortais do jornalista saudita a zonas florestais dos arredores de Istambul.



Interrogaram também os funcionários do consulado da Arábia Saudita naquela cidade, numa altura em que circulam rumores sobre um conluio entre o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e os EUA para atirar as culpas pelo crime sobre o general Ahmed al-Assiri, vice-diretor da espionagem do reino.



Al-Assiri está na posse dos mais delicados segredos sauditas, pelo que, se o crime foi ordenado pelo governo, ele estava necessariamente a par, sendo o bode expiatório ideal.



O presidente dos EUA, Donald Trump, tem evitado pressionar os sauditas, mas ontem admitiu frontalmente que Khashoggi está morto e frisou que isso pode ter consequências "muito graves" para Riade. Contudo, Trump remeteu qualquer decisão para o final das investigações.



Que o jornalista esteja morto já poucos duvidam. Mas falta provar que tudo se passou como alegadamente indica uma gravação áudio dos momentos de tortura e morte do jornalista.



E falta igualmente provar quem ordenou o crime e, também, que os responsáveis diretos são 15 sauditas já identificados pela Imprensa turca.