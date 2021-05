Indonésia deteta novo surto de Covid-19 após infeções em navio de carga

B.1617.2, que é altamente infecciosa, identificada pela primeira vez no país asiático. Há uma vítima mortal a registar.

A Indonésia detetou um grupo de 42 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, entre os quais profissionais de saúde que trataram de 13 tripulantes de navios filipinos, informou um membro do governo este domingo.Segundo a agência "Reuters", cerca de 140 outros médicos testaram positivo para a Covid-19 ao contactarem com os navegantes do cargueiro Hilma Bulker, que atracaram em Java Central a 25 de abril, divulgou o governador da província, Ganjar Pranowo.As análises revelaram que a tripulação estava contagiada pela variante