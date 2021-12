Uma pessoa infectada com a nova variante do coronavírus Ómicron participou num grande concerto no sábado que contou com 1.600 pessoas, disse a Autoridade Dinamarquesa para a Segurança do Paciente esta quarta-feira.



O concerto

aconteceu na cidade Aalborg no sábado.



do DJ dinamarquês Martin Jensen

A Dinamarca já confirmou quatro casos da nova variante Omicron, de pessoas que vieram da África do Sul.