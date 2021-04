Insultos e manobras para sabotar inquérito no Brasil

As afirmações foram feitas num telefonema de Bolsonaro para um aliado, o senador Jorge Cajuru, o qual foi ainda incitado pelo presidente a sabotar a comissão do Senado que vai investigar os erros do governo no combate à pandemia.



O presidente brasileiro Jair Bolsonaro chamou “bosta” ao senador Randolfe Rodrigues, líder da oposição, e ameaçou “ir para a porrada” com ele.As afirmações foram feitas num telefonema de Bolsonaro para um aliado, o senador Jorge Cajuru, o qual foi ainda incitado pelo presidente a sabotar a comissão do Senado que vai investigar os erros do governo no combate à pandemia.

“Se você não participar, a canalhada do Randolfe Rodrigues vai participar. Vai começar a encher o saco, e eu vou ser obrigado a sair na porrada com um bosta desses”, disse Bolsonaro quando Cajuru afirmou que sairia da comissão de inquérito à pandemia se ela visasse denegrir o presidente, segundo mostra uma gravação divulgada pelo próprio senador.



O presidente orientou ainda Cajuru a pedir a inclusão dos governadores dos 27 estados e os autarcas das 5700 cidades do Brasil no inquérito, o que iria provocar a sua inviabilização por ser impossível ouvir todos, evitando assim que Bolsonaro venha a ser responsabilizado pelo agravamento da pandemia, que já matou mais de 350 mil pessoas no Brasil.



O presidente incitou também Cajuru a pressionar para que o Senado julgue os pedidos feitos pelos seus aliados para destituir juízes do STF, começando por Alexandre de Moraes, que lidera várias investigações contra Bolsonaro.