Inteligência israelita colaborou com o Brasil para deter supostos membros do Hezbollah

Israel disse esta quarta-feira que os seus serviços de inteligência participaram na operação que culminou com a detenção, em São Paulo, de duas pessoas ligadas à milícia xiita libanesa Hezbollah, que alegadamente preparavam ataques contra a comunidade judaica.

Membros da Mossad israelita, juntamente com outras agências de segurança internacionais, trabalharam com as forças brasileiras e "frustraram um ataque terrorista no Brasil, que tinha sido planeado pela organização terrorista Hezbollah", segundo um comunicado do governo israelita.

"Tratava-se de uma rede extensa que operava também noutros países" e que pretendia "levar a cabo um ataque contra alvos israelitas e judeus no Brasil", acrescentou.