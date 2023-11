Detidos dois homens ligados ao Hezbollah que preparavam ataques terroristas contra alvos judeus

A Polícia Federal do Brasil (PF) prendeu esta quarta-feira dois brasileiros ligados ao grupo extremista libanês Hezbollah que, segundo a corporação, iam desencadear uma vaga de ataques terroristas contra judeus e entidades judaicas no país. Um dos suspeitos foi preso em São Paulo e o outro na cidade vizinha de Guarulhos, onde fica o aeroporto internacional da capital paulista.

Este segundo alegado terrorista foi preso no próprio Aeroporto Internacional de Cumbica, na periferia de Guarulhos, ao desembarcar de um voo originário do Líbano. De acordo com a PF, o suspeito tinha ido ao Líbano exatamente para ser orientado pelo Hezbollah no planeamento dos ataques terroristas e, sempre segundo as poucas informações divulgadas pela corporação, terá provavelmente também ido garantir junto ao grupo extremista os meios e financiamento para os ataques.

A PF diz que o grupo, que tem ainda outros membros, dois dos quais também tiveram a prisão decretada, mas não foram presos porque estão no Líbano, pretendia levar a cabo ataques terroristas contra a vasta comunidade judaica no Brasil, concentrada principalmente em São Paulo. Entre os alvos estariam, diz a polícia, sinagogas, prédios de associações culturais ligadas à comunidade judaica e líderes judeus.

Além desses dois mandados de prisão, a PF cumpriu 11 mandados de busca e apreensão contra o presumível grupo terrorista. Desses 11, sete foram cumpridos no estado de Minas Gerais, três na capital brasileira, Brasília, e o último em São Paulo.

O Brasil, além de uma grande comunidade judaica, tem também uma numerosa comunidade árabe, entre a qual se destaca um grande número de palestinos. No sul do Brasil, na região da cidade de Foz do Iguaçu, que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina, existe uma grande e rica comunidade palestiniana, que já foi até visitada anos atrás pelo falecido terrorista Osama Bin Laden, e que investigações apontam que é um importante núcleo de financiamento internacional do Hezbollah.