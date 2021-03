Inundações levam à retirada de cerca de 18 mil pessoas no sudeste da Austrália

As autoridades australianas disseram ter retirado cerca de 18 mil pessoas nos últimos dias, na sequência de inundações registadas na costa leste do país e consideradas as piores em mais de cinco décadas.





Pelo menos 15 mil pessoas foram retiradas da costa norte-central da Nova Gales do Sul, enquanto três mil são residentes de bairros na parte ocidental de Sidney, indicou a chefe do governo do estado da Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian.





Muitas das áreas inundadas no auge da pandemia da covid-19 tinham sido também afetadas pelos incêndios florestais em 2019 e 2020, bem como por uma seca severa.