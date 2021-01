Invasão do Capitólio nos EUA gerou 430 'tweets' por segundo

A invasão do Capitólio dos EUA por apoiantes do Presidente cessante, Donald Trump, gerou 23,46 milhões de mensagens na rede social Twitter, a uma média de 430 por segundo, segundo dados compilados pela plataforma Visibrain.

O evento produziu 2,5 vezes mais 'tweets' do que nas últimas 24 horas da eleição presidencial dos EUA, destaca a Visibrain, uma plataforma de monitorização de redes sociais.

A eleição norte-americana de 2020 já tinha gerado um volume de 'tweets' seis vezes maior do que a eleição anterior, em 2016.

Donald Trump avisou, na quarta-feira, que tentaria impedir o Congresso de certificar oficialmente a vitória do democrata Joe Biden e alguns de seus apoiantes seguiram as indicações que ele transmitiu durante um comício em frente à Casa Branca, invadindo o edifício do Congresso.

O Facebook e o Twitter bloquearam temporariamente a conta do Presidente cessante, e a empresa que gere esta última rede social chegou mesmo a ameaçá-lo com a suspensão permanente, uma medida sem precedentes decidida após a violência no Capitólio.

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

Pelo menos quatro pessoas morreram na invasão do Capitólio, anunciou a polícia, que deu conta de que tanto as forças de segurança, como os apoiantes de Trump utilizaram substâncias químicas durante a ocupação do edifício.