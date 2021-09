Investigadores descobrem fósseis de aves carnívoras gigantes na Argentina

Uma equipa de investigadores publicou no Journal of Vertebrate Paleontology a descoberta no centro da Argentina dos últimos teratornis, aves carnívoras gigantes que habitavam a América do Sul durante o Pleistoceno, disse um dos autores.

Os teratornis eram aves gigantes com hábitos necrófagos, predadores que habitaram o continente americano durante quase 25 milhões de anos, até à sua extinção há cerca de 12.000 anos, explicou no sábado à agência de notícias Efe Marcos Cenizo, investigador da Fundação de História Natural Félix de Azara.

Acredita-se que os teratornis tenham tido origem na América do Sul, uma vez que os seus restos mortais mais antigos, entre os 25 e cinco milhões de anos, foram encontrados no Brasil e Argentina, disse Cenizo.