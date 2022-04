Investigadores identificam maiores animais de sempre em fósseis descobertos nos Alpes suíços

Uma equipa de paleontólogos identificou um dos maiores animais que já viveram ao estudar fósseis de três ictiossauros encontrados nos Alpes suíços em escavações realizadas entre 1976 e 1990, revela um estudo publicado esta quinta-feira.

Entre os fósseis estudados por investigadores das universidades de Zurique, na Suíça e Bona, na Alemanha, foi encontrado o maior dente de ictiossauro (réptil marinho pré-histórico) descoberto até à data, relata um artigo sobre a investigação publicado hoje no boletim científico Journal of Vertebrate Paleontology.

A largura da raiz do dente é duas vezes maior do que a de qualquer outro réptil aquático conhecido, tendo em conta que a maior raiz de um dente até agora identificada pertencia a um ictiossauro com 15 metros de comprimento.