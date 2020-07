Irão bombardeia porta-aviões falso e deixa Estados Unidos em 'pé de guerra'

A Guarda Revolucionária do Irão lançou vários mísseis contra um porta aviões falso no estreito de Ormuz. O exercício simulacro deixou de imediato os militares dos Estados Unidos em alerta com a possibilidade de uma nova ameaça de guerra por parte das tropas iranianas. As tropas americanas na Base Aérea de Al-Dhafra, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e na Base Aérea de Al-Udeid, na sede do Comando Central das Forças Armadas dos EUA no Qatar ficaram desde logo em alerta perante o sucedido.A réplica de porta-aviões carrega 16 aeronaves de combate no convés e tem cerca de 200 metros de comprimentos. O modelo é similar ao usado em fevereiro de 2015, durante um exercício militar em que o Irão atacou o falso navio com metralhadoras e mísseis, acabando por destruir a embarcação.Este simulacro aconteceu no momento em que o clima de tensão entre os dois países continua. A 3 de janeiro os norte-americanos assassinaram o general iraniano Qassem Soleimani e o Irão retaliou com um ataque de mísseis balísticos contra uma base militar onde estavam vários militares dos EUA.