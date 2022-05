Irão diz ter apresado dois navios gregos no Golfo Pérsico

A Guarda Revolucionária do Irão confirmou esta sexta-feira ter apresado dois petroleiros gregos no Golfo Pérsico, após o Irão ter ameaçado Atenas com uma "ação punitiva" pelo seu envolvimento no sequestro de um petroleiro iraniano a pedido dos Estados Unidos.

Numa reação quase imediata, o Ministério dos Negócios Estrangeiros grego denunciou estes atos, da responsabilidade do exército ideológico da República islâmica, que disse serem "comparáveis à pirataria".

Em comunicado publicado na sua página na internet, os Guardas da Revolução indicaram que as suas forças "apresaram hoje dois petroleiros gregos no Golfo Pérsico, devido a violações que cometeram".