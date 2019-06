Irão executa fornecedor do Ministério da Defesa acusado de ser "espião" da CIA

"Jalal Haji Zavar, um fornecedor da organização aeroespacial do Ministério da Defesa que era um espião da CIA e do governo americano, foi executado".A agência avança ainda que a ex-mulher de Zavar cumpre uma pena de 15 anos de prisão por "cumplicidade na espionagem".O clima de tensão entre os Estados Unidos e o Irão aumentou nos últimos dias, após o derrube de um 'drone' norte-americano pelas forças iranianas "em espaço aéreo iraniano", segundo Teerão. No entanto, Washington contesta alegando que estava em espaço aéreo internacional.