Irão garante que não há alteração na produção e exportação de petróleo no país

Em maio, Trump abandonou um acordo que suspendia as sanções sobre o país em troca de contenções no programa nuclear.

Por Lusa | 17:07

O ministro do Petróleo do Irão, Biyan Zangané, assegurou este domingo que "não houve alterações significativas" na produção e exportação de petróleo no país, apesar das ameaças dos EUA de travar as vendas do crude iraniano.



O responsável, citado pela televisão estatal, explicou que o Irão já tinha desenhado um plano para contrariar as ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, e que está a funcionar "com êxito".



"Há uma guerra comercial, [...] nós manteremos os nossos planos", sublinhou o ministro, referindo que o país exportou no mês passado 2,8 milhões de barris de crude e gás condensado por dia.



Na semana passada, o Governo iraniano anunciou que venderá o seu petróleo através da bolsa de valores local, onde o setor privado o poderá comprar "de forma transparente" para depois ser exportado.



Em maio, o Presidente dos EUA, Donald Trump, abandonou um acordo que suspendia as sanções sobre o Irão em troca de contenções no seu programa nuclear e recomendou aos países que parem de comprar petróleo iraniano a partir de 04 de novembro ou terão de enfrentar medidas financeiras.



O ministro do Petróleo considerou ainda que os princípios da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), da qual tanto a Arábia Saudita como o Irão são membros fundadores, são claros e referem que a procura deve determinar o preço do petróleo.



"As medidas políticas causam preocupação e fazem subir os preços, nomeadamente a ordem de Trump a alguns membros da OPEP", disse o ministro iraniano.



As vendas de petróleo são um dos principais requisitos do Irão para permanecer no acordo nuclear de 2015, depois da retirada em maio passado dos EUA.



Na sexta-feira, as cinco potências mundiais que permanecem no acordo - Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha - comprometeram-se a encontrar vias para manter os benefícios que o Irão espera do acordo, incluindo as exportações de petróleo e gás.