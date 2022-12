Irmã de Kim Jong-un critica Seul por duvidar de teste de satélite de reconhecimento

A irmã do líder norte-coreano criticou esta terça-feira aqueles que, na Coreia do Sul, questionaram a capacidade de Pyongyang de enviar um satélite de reconhecimento militar, depois de divulgadas imagens do teste no domingo.

"Todo o mundo falou com desdém sobre o importante teste para o desenvolvimento de satélites de reconhecimento que anunciamos na segunda-feira", disse Kim Yo-jong, uma das responsáveis pela propaganda na Coreia do Norte, num artigo publicado pela agência de notícias estatal KCNA.

Os meios de comunicação social norte-coreanos publicaram, na segunda-feira, duas fotografias de Seul, e da cidade vizinha, Incheon, alegadamente tiradas do satélite de reconhecimento, lançado a partir do noroeste do país.