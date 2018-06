Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmã mais nova da Rainha Maxima encontrada morta em casa

Inés Zorreguieta, de 33 anos, sofria de depressão e outros distúrbios mentais.

A irmã da Rainha Máxima da Holanda foi encontrada morta no seu apartamento em Buenos Aires, na Argentina.



Inés Zorreguieta, de 33 anos, trabalhava para o governo da Argentina no Ministério de Desenvolvimento Social. De acordo com a imprensa internacional, a irmã da monarca sofria de depressão e de distúrbios psicológicos depois de no passado ter sofrido inclusive de anorexia.



Para além de Inés, Maxima tinha mais um irmã e outras três-irmãs. A revista Hello! garante que a Rainha desmarcou toda a sua agenda de compromissos para poder viajar atè à Argentina, onde se irão realizar as cerimónias fúnebres da irmã.



Este tem sido um ano de muitas perdas para a família real holandesa. No ano passado, a Rainha perdeu o pai Jorge Zorreguieta, que morreu aos 89 anos vítima de doença prolongada.