Israel denuncia existência de contas falsas para boicotar festival da Eurovisão

O Ministério dos Assuntos Estratégicos de Israel denunciou esta quinta-feira a existência de centenas de contas falsas e máquinas automáticas na rede social Twitter para promover o boicote ao festival da Eurovisão que se realiza este mês em Telavive.



"Os ativistas do BDS estão a recorrer a todos os métodos para atacar Israel, inclusive quando se tata de um certame que deveria unir pessoas e culturas", declarou o titular da pasta, Gilad Erdan.



BDS é a sigla relativa ao movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções, que visa o fim da ocupação israelita dos territórios palestinianos através daquelas ações.



O ministério israelita publicou esta quinta-feira um relatório que analisou contas falsas ou máquinas automáticas desde novembro de 2018, utilizadas para enviar mensagens a personalidades ou outras figuras que vão atuar no espetáculo.



As conclusões foram enviadas para a empresa Twitter, que já cancelou 57.



O BDS é um movimento promovido por palestinianos que, conforme o seu sítio na internet, reivindicam liberdade, justiça e igualdade, alegam que os palestinianos devem ter os mesmos direitos que o resto da humanidade e acusam Israel de ocupar e colonizar a sua terra.



O Festival Eurovisão da Canção é disputado este ano por 41 países. Portugal é representado por Conan Osíris, com o tema "Telemóveis", que irá atuar na primeira semifinal, marcada para 14 de maio. A segunda semifinal decorre a 16 de maio e a final a 18 de maio.



Várias organizações de todo o mundo têm apelado ao boicote à edição deste ano do Festival Eurovisão da Canção, por realizar-se em Israel.